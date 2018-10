पुणे। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों में से तीन को करीब एक महीने से ज्यादा उनके घर में नजरबंद रखा हुआ है। इन तीनों ने नजरबंदी को हटाने के लिए पुणे सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जो कि शुक्रवार को खारिज हो गई। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार हुए आरोपी अरुण फेरेरा, वर्नोन गॉनजैल्विस और सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका को पुणे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही इन तीनों की नजरबंद को अगले सात दिनों के लिए और बढ़ा दिया है।

आज खत्म हो रही थी तीनों आरोपियों की नजरबंदी

आपको बता दें कि तीनों आरोपियों की नजरबंदी की समयसीमा आज खत्म होने जा रही थी, लेकिन पुणे कोर्ट ने इसे सात दिन के लिए और बढ़ा दिया है। इसके अलावा इस मामले में 2 अन्य आरोपी ऐक्टिविस्ट की गिरफ्तारी पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट इतिहासकार रोमिला थापर की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई करेगी।

एसआईटी जांच से इनकार कर चुका है सुप्रीम कोर्ट

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में इस मामले में एसआईटी जांच से इनकार कर दिया था और पुणे पुलिस को ही इस मामले की जांच आगे बढ़ाने को कहा था। इसके बाद रोमिला थापर ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।

28 अगस्त को पांच सामाजिक कार्यकर्ता हुए थे गिरफ्तार

बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस ने पांच कार्यकर्ताओं - वरवर राव, अरुण फेरेरा, वर्नोन गॉनसैल्विस, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा- को भीमा कोरेगांव भीमा हिंसा के मामले में अरेस्ट किया था। भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस ने पांचों को 28 अगस्त को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ये कार्यकर्ता नजरबंद थे। हालांकि गौतम नवलखा को बाद में दिल्ली हाईकोर्ट से रिहाई मिल गई थी।

