पंजाब के एक शख्स की विमान में मौत, कोरोना के खौफ के चलते पोस्टमार्टम टला

चंडीगढ़। कोरोना वायरस ( Coronavirus outbreak ) के खौफ के बीच मलेशिया से अमृतसर लौट रहा पंजाब का एक मूल निवासी हवाईअड्डे ( Chandigarh Airport ) के अधिकारियों को मृत मिला है। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। वहीं, शख्स की विमान में मौत के बाद एयरपोर्ट पर भी अफरातफरी का माहौल बन गया।

ताजा जानकारी के मुताबिक इस शख्स की मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि व्यक्ति की मौत कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हुई होगी, इसलिए अभी तक शव का पोस्टमॉर्टम नहीं हो सका है।

सूत्रों के मुताबिक विमान में एक यात्री की संदिग्ध हालात में मौत और कोरोना वायरस के बढ़ते दायरे के चलते हवाईअड्डे पर इसे लेकर अफरातफरी का माहौल बन गया। हालांकि बाद में स्थिति संभाल ली गई।

