पंजाब: अकाली नेता बिक्रम मजीठिया के काफिले में शामिल कार ट्रक से टकराई, एक की मौत

नई दिल्ली। बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के काफिले में शामिल वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में एक लोगों की मौत हो गई है, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज जारी है, वहीं पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, घटना मोगा के कोटगापुरा बाईपास के पास घटी है। बताया जा रहा है कि बिक्रम सिंह मजीठिया का काफिला जालंधर से अमृतर की ओर से जा रहा था। उसी दौरान काफिल में शामिल एक कार तेज रफ्तार ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में बिक्रम सिंह मजीठिया की बुलेटप्रूफ कार तो ट्रक की चपेट में आने से बच गई, लेकिन मजीठिया के साथ चल रहे CISF के जवानों की एस्कॉर्ट गाड़ियों के काफिले में से एक गाड़ी ट्रक की चपेट में आ गई। इस दर्दनाक हादसे में CISF जवान गुड्डू कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार CISF जवान बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायल जवानों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।

Punjab: One dead, 4 injured after a vehicle of the convoy of Shiromiani Akali Dal leader Bikram Singh Majithia collided with a truck at Moga Kotkapura Bypass, in Moga last night. The convoy was one way to Bathinda. The injured have been admitted to a hospital. pic.twitter.com/3zTJQCT7V0