Punjab: कृषि कानूनों पर बोले अमरिंदर सिंह- मैं सरकार के बर्खास्त होने से भी नहीं डरता

नई दिल्ली। हाल ही पारित हुए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार आमने-सामने हैं। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने मंगलवार को केन्द्र के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करते हुए पंजाब विधानसभा में अपनी सरकार द्वारा चार बिल पेश किए। इस दौरान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को खतरा होने की चेतावनी भी दी। अमरिंदर ने कहा कि वह इस्तीफा देने या सरकार जाने से नहीं डरते, लेकिन लेकिन किसी भी कीमत पर 'पंजाब के किसानों के साथ अन्याय' नहीं होने देंगे।

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh (in file pic) will lead all MLAs to Punjab Raj Bhavan at 4 pm today to submit to State Governor the resolution on the #FarmLaws to be passed shortly in Vidhan Sabha: Media Advisor to Punjab Chief Minister pic.twitter.com/QijpdzRdo1