पंजाब के सीएम ने किसानों से की अपील, यात्री गाडियों का रास्ता न रोकें

नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसान यूनियनों से अपील की है कि वे राज्य में यात्री गाड़ियों के रास्ते को अवरुद्ध न करें। इस दौरान रेल नाकेबंदी को पूरी तरह से हटा लें। कृषि कानून के मुद्दे पर चर्चा को लेकर केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल को देखते हुए पंजाब के सीएम कार्यालय ने किसानों से अपील की है।

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh has appealed to Kisan Unions to completely lift their rail blockade to allow passenger trains also to ply in the State, in view of the initiative taken by Central government to discuss the issue of the Farm Laws: Punjab CM's Office pic.twitter.com/9JpTSUznzU