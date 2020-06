पंजाब सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, अब धार्मिक स्थानों पर रसोई, लंगर और प्रसाद परोसने की इजाजत

नई दिल्ली। अनलॉक-1 के बीच बुधवार को पंजाब सरकार ( Punjab Government ) की ओर से एक बयान जारी कर राज्य में धार्मिक स्थानों ( Religious Places ) द्वारा संचालित गतिविधियों में और छूट देने की घोषणा की गई है। नई गाइडलाइन ( New Guideline ) के मुताबिक घार्मिक स्थानों पर सामुदायिक रसोई चलाने, लंगर लगाने और प्रसाद बांटने पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है।

