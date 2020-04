जिस एएसआई का निहंगों ने काटा था हाथ, उसी साथी के लिए पंजाब पुलिस ने शुरू किया अभियान

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के संकट के बीच पंजाब ( Punjab ) से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल लॉकडाउन ( Lockdown ) और कर्फ्यू ( Curfew ) के दौरान निहंगों के हमले में घायल एएसआई हरजीत सिंह ( Harjeet Singh ) को सम्मान में अब पंजाब पुलिस ( Punjab police ) अनूठा अभियान चला रही है।

पंजाब पुलिस ने अपने साथ के ड्यूटी पर जज्बे के सलाम करते हुए 'मैं भी हरजीत सिंह हूं' नाम से अभियान शुरू किया है। इसके तहत पंजाब पुलिसकर्मी अपने सीने पर हरजीत सिंह नाम का बैच लगाएंगे। इतना ही नहीं पंजाब पुलिस के साथ अब आम लोग भी मैं भी हरजीत सिंह अभियान को सपोर्ट कर रहे हैं।

हर पुलिसकर्मी की वर्दी पर हरजीत सिंह का नाम होगा

निहंगों के हमले में अपना हाथ कटवाने वाले ( हालांकि बाद में ऑपरेशन के जरिये जोड़ दिया गया ) ASI हरजीत सिंह को सम्मान देने के लिए पंजाब पुलिस ने पहल की है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक अब हर पुलिसकर्मी की वर्दी पर हरजीत सिंह नाम का बैच लगा होगा।

कोरोना मरीज ने अस्पताल की 6वीं मंजिल से लगाई छलांग, जानिए मरने से पहले नाश्ते में क्यों मंगाई इडली

Let’s show everyone that any attack on policemen & doctors, fighting COVID-19 on the frontlines,like SI Harjeet Singh, will unite India together as One.

In solidarity with SI Harjeet& all warriors, I urge you all to wear his name proudly on your chests today.#MainBhiHarjeetSingh pic.twitter.com/lar3AAhXrF