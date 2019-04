नई दिल्ली। रफाल विमान सौदे ( Rafale Deal ) पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने केंद्र सरकार की सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। पुनर्विचार याचिका के साथ पेश किए गए 'गुप्त दस्तावेजों के आधार पर ही सुनवाई होगी' कोर्ट के इस फैसले पर रक्षा मंत्रालय ( defence ministry ) का बयान आया है। मंत्रालय ने कहा कि कोर्ट में दिखाए गए दस्तावेज अधूरे हैं। ऐसे में सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता है।

कोर्ट में दी गई अधूरी जानकारी: रक्षा मंत्रालय

रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हम दोहराते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट नें जो दस्तावेज पेश किए हैं, उसमें यह नहीं बताया गया है कि कहां से मिला और कैसे उन दस्तावेजों को सौदे से जोड़कर दिखाया जा रहा है। दस्तावेजों को जानबूझ कर आंतरिक गुप्त विमर्श की चुनिंदा और अधूरी जानकारी के साथ पेश किया गया है।

Defence Ministry: The documents presented by the petitioners are failing to bring out how the issues were addressed and resolved and necessary approvals of the competent authorities taken. These are selective and incomplete presentation of the facts and records by the petitioners https://t.co/7fTgpAKWfe