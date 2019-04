रफाल सौदा: पुनर्विचार याचिकाओं पर बुधवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। 36 रफाल लड़ाकू विमान सौदे की पुनर्विचार याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट केंद्र के उस दावे पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें सरकार ने कहा है कि 14 दिसंबर, 2018 के न्यायालय के फैसले की समीक्षा के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों पर उसका विशेषाधिकार है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल न्यायमूर्ति केएम जोसेफ भी शामिल होंगे।

कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही यह साफ हो जाएगा कि रफाल खरीदारी मामले पर कोर्ट में आगे सुनवाई होगी या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय में 14 मार्च को ही सुनवाई पूरी हो गई थी। पुनर्विचार याचिकाओं के खिलाफ केंद्र की आपत्तियों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

A bench of Chief Justice Rajan Gogoi, Justice Sanjay Kishan Kaul and Justice KM Joseph will pronounce the judgement on Rafale review pleas tomorrow. https://t.co/GnJnDByhCA