राहुल गांधी ने केरल में बाढ़ को बताया त्रासदी, मोदी सरकार से की मदद की अपील

नई दिल्‍ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित संसदीय क्षेत्र वायनाड और आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया। वायनाड के कैथपॉयिल राहत शिविर में लोगों से कहा कि हमने पीएम नरेंद्र मोदी और प्रदेश के सीएम पी विजयन से हर संभव सहायता मुहैया कराने को कहा है।

सीएम पी विजयन ने हर संभव सहायता मुहैया कराने का आश्‍वासन दिया है। मैंने, पीएम नरेंद्र मोदी से भी बाढ़ पीडि़तों की हर संभव सहायता मुहैया कराने की अपील की है।

Rahul Gandhi, Congress at a relief camp in Kaithapoyil, Wayanad: As your MP, I called CM & requested him to help here as aggressively as possible. I also called the PM &explained to him the tragedy that has taken place here &the need for support from the centre.#KeralaFloods2019 pic.twitter.com/pKGpqPZl0w