राहुल गांधी ने अपने बयान पर जताया खेद, कहा- सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था 'चौकीदार चोर है'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चौकीदार चोर है कि टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में खेद जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को सुनवाई की। राहुल गांधी ने कोर्ट अपना जवाब दाखिल इस पर खेद जताया। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने जवाब में लिखा कि उन्होंने ऐसा चुनाव प्रचार के आवेश में कहा था। आपको बता दें कि रफाल पर सुनवाई को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार ही चोर है। राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से जवाब मांगा था।

Congress President Rahul Gandhi says "he regretted that he gave the statement" (on Rafale verdict), in his reply to the Supreme Court on contempt petition filed by Meenakshi Lekhi https://t.co/Hpjovr3srV