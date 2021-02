राहुल गांधी ने कहा - दुनिया की कोई ताकत असम को तोड़ नहीं सकती

नई दिल्ली। आज असम के शिवसागर में एक जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वहां पर विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए असम के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत कांग्रेस नेता तरुण गोगोई की तारीफ की।

No power in the world can break Assam. Whoever will try to touch the Assam Accord or spread hatred, Congress party & people of Assam will teach them a lesson together: Congress leader Rahul Gandhi in Assam Congress leaders, including Rahul Gandhi, seen wearing 'No CAA' gamchas pic.twitter.com/79nGksIkAE

अवैध इमिग्रेशन सबसे बड़ा मुद्दा

राहुल गांधी ने लोगों से कहा कि असम में अवैध इमिग्रेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन असम के लोगों में वो क्षमता है कि इस मुद्दे को वे खुद सुलझा सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत असम को नहीं तोड़ सकती। जो भी असम समझौते को छूने या नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, कांग्रेस पार्टी और असम के लोग उन्हें एक साथ सबक सिखाएंगे।

From whom do they want to save Assam? If they want to save Assam, then, let them take a stand against the immigrant Muslims and say that we will protect Assam's culture: Assam Minister Himanta Biswa Sarma on Congress' 'Assam Bachao Yatra' pic.twitter.com/s4BFUjm2dV