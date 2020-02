गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने शेयर की स्मृति ईरानी की तस्वीर, लिखा- मेरा भी समर्थन

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi Vidhan Sabha chunav ) के बाद बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ( Congress ) ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ( Smriti Irani ) की एक तस्वीर शेयर करते हुए उनपर तंज कसा है।

राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी की एक पुरानी तस्वीर ट्वीट की है। इस तस्वीर में स्मृति ईरानी और बीजेपी कार्यकर्ता गैस सिलेंडर के साथ विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। यह स्मृति ईरानी की उस समय की तस्वीर है, जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी और गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे। गौरतलब है कि यूपीए सरकार के दौरान गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर बीजेपी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। उस वक्त स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरी थीं और विरोध प्रदर्शन किया था।

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं एलपीजी सिलेंडर के दाम 150 रुपए बढ़ने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के इन सदस्यों से सहमत हूं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने के फैसले को वापस लेने को भी कहा है।

I agree with these members of the BJP as they protest the astronomical 150 Rs price hike in LPG cylinders. #RollBackHike pic.twitter.com/YiwpjPdTNX