महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बोले राहुल गांधी, हिंसा में यकीन रखने वाले चला रहे देश

नई दिल्ली। देश में बढ़ रही हिंसक घटनाओं और रेप मामलों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने ऐसी घटनाओं के लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि ऐसी घटनाएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि मौजूदा सरकार हिंसा में यकीन रखती है।

राहुल गांधी ने कहा कि देश में अपराध तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि देश चलाने वाला ही हिंसा में यकीन रखता है। राहुल केरल में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

Rahul Gandhi , Congress in Sultan Bathery, Kerala: You have seen the increase in violence across the country, lawlessness & atrocities against women. Everyday we read about some woman being raped, molested, thrashed. pic.twitter.com/lt0aErPBVh

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देशभर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़े हैं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़े हैं। कानून के नदारद होने की स्थिति है। हर दिन देश में महिलाओं से रेप, छेड़छाड़ और उत्पीड़न की खबरें सामने आती हैं।

Rahul Gandhi, Congress: Violence against minority communities, hatred being spread against them. Violence against Dalits, thrashing them, cutting off their arms. Atrocities against Tribals, snatching their land. There is a reason for this dramatic increase in violence. https://t.co/fDZUwaIykn pic.twitter.com/CbP4gZsHbl