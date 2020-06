Corona के बढ़ते मामलों पर राहुल गांधी ने बोला मोदी सरकार पर हमला, साझा किया 4 लॉकडाउन का ग्राफ

नई दिल्ली। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस ( coronavirus ) के खतरे को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ( Congress ) केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने शनिवार को मोदी सरकार ( Modi Govt ) पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोला है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि बार-बार एक ही चीज करने से परिणाम अलग-अलग नहीं मिलते हैं, ये 'पागलपन' है।

आपको बता दें कि राहुल गांधी ने उस वक्त मोदी सरकार पर हमला बोला है जब देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा तीन लाख के पार पहुंच चुका है।

”Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.” - Anonymous pic.twitter.com/tdkS3dK8qm