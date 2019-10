राहुल गांधी ने बीजेपी के विधायक को बताया सबसे ईमानदार, वीडियो भी किया साझा

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा तंज कसा है। सोमवार को दो राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के मतदान के बीच राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में बीजेपी विधायक का वीडियो शेयर किया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को विधायक बख्शीश सिंह विर्क को "भाजपा में सबसे ईमानदार आदमी" कहा, क्योंकि उन्हें वीडियो पर यह कहते हुए पकड़ा गया कि मतदाताओं ने जिस बटन को दबाया, हर वोट उनकी पार्टी को जाएगा।

The most honest man in the BJP. pic.twitter.com/6Q4D43uo0d