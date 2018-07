कचरा बीनने वाले के बेटे का एम्स में चयन, राहुल गांधी ने पत्र लिखकर दी बधाई

नई दिल्ली: प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती और ना ही अमीरी और गरीबी में फर्क देखती है। कठिन परिश्रम और लगन से पढ़ाई करने वाले छात्र अपनी मंजिल पा लेते हैं। ऐसा ही एक छात्र ने मेडिकल परीक्षा में सफलता प्राप्त कर अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के विजयागंज मंडी के प्लास्टिक बीनने वाले रंजीत चौधरी के बेटे आशाराम ने एम्स की परीक्षा पास कर इतिहास रचा है। छात्र की इस सफलता पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पत्र लिखकर बधाई दी है। राहुल गांधी ने पत्र में लिखा कि आपकी कड़ी मेहनत और त्याग ने महात्मा गांधी की याद दिला दी। जिन्होंने कहा था कि शक्ति शारीरिक गतिविधियों से नहीं आती बल्कि दृढय इच्छाशक्ति से आती है। आप पर हम सभी को गर्व है। आपसे दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। पत्र में कहा गया, "मुझे पता है कि सभी चुनौतियों के बावजूद आप एक अच्छी रैंक हासिल करने में सक्षम थे।

