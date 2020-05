300 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में सक्षम रेल मंत्रालय, बस राज्य सरकारें दे इजाजत: पीयूष गोयल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की वजह से देशभर में लगे लॉकडाउन ( Lockdown ) में प्रवासी मजदूरों ( Migrants Worker ) के घर लौटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हालांकि इस दौरान सरकार ने भी प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। इस बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, रेल मंत्री पीयूष गोयल ( Piyush Goyal ) ने सभी राज्यों से अपील की है कि वो ट्रेनें चलाने की इजाजत दें ताकि फंसे हुए मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जा सके।

300 श्रमिक एक्सप्रेस चलाने में सक्षम भारतीय रेलवे- पीयूष गोयल

पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेलवे कम समय के नोटिस पर हर रोज 300 श्रमिक एक्सप्रेस चलाने में सक्षम है। पीयूष गोयल ने कहा है कि अगले 3-4 दिनों में प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचा दिया जाए।

रेल मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी

पीयूष गोयल ने रविवार को ट्वीट कर कहा, ‘‘माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशों के मुताबिक रेलवे बेहद कम समय के नोटिस पर प्रतिदिन 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने के लिए बीते छह दिनों से तैयार है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं सभी राज्यों से अपील करता हूं कि अपने फंसे श्रमिकों को निकालने और वापस लाने की अनुमति दें ताकि अगले तीन-चार दिनों में हम उन सभी को वापस घर पहुंचा सकें।’’

अमित शाह ने लिखा था ममता बनर्जी को पत्र

आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस तरह की रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति देने के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद रेल मंत्री ने ये अपील की है।

As per the directions of Hon'ble PM @NarendraModi ji, Railways is fully geared up to run 300 Shramik Special trains everyday at short notice since the last six days.

I appeal to all the States to give permission to evacuate and bring back their stranded migrants so that we can get all of them back to their homes in the next 3-4 days itself.