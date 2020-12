55 साल बाद हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच रेल सेवाएं शुरू हुईं

नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच गुरुवार को द्विपक्षीय वार्ता हो हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने बांग्लादेश को भरोसा दिया कि कोरोना काल में बांग्लादेश उनकी प्राथमिकताओं में है।

West Bengal: Rail services between Haldibari in West Bengal and Chilahati in Bangladesh resumed today after a gap of 55 years in Coochbehar.



"Freight trains are running initially, later passenger trains will run. Businesses in the area will flourish," says a railway official pic.twitter.com/oz3xZHQjHG