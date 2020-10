Railway का यूपी-बिहार वालों को तोहफा, फेस्टिव सीजन पर चलेंगी 68 ट्रेनें, देखें लिस्ट

नई दिल्ली। दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों (Festive Season) को देखते हुए रेलवे ने कुछ दिनों पहले ही 46 स्पेशल ट्रेनें (Special Trains) चलाए जाने का ऐलान किया था। इसी बीच यूपी और बिहार (UP and Bihar) के लोगों के लिए रेलवे ने एक और सौगात दी है। इन दोनों रूटों पर पैसेंजर्स की भारी संख्या को देखते हुए 68 फेस्टिव सीजन स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया गया है। इससे यात्रियों को सफर में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। रेलवे ने विशेष ट्रेनों की लिस्ट भी जारी कर दी है।

इससे पहले (Indian Railways) की ओर से दुर्गा पूजा के लिए खास ट्रेनें चलाई गई थीं। जिनमें पश्चिम बंगाल और बिहार के लिए ज्यादा ट्रेनें थीं। वहीं अब दिवाली और छठ के लिए भी अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये स्पेशल ट्रेनें 30 नवंबर तक चलाई जाएंगी। इनकी बुकिंग रेलवे काउंटर और आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट एवं ऐप के जरिए की जा सकती है। कोरोना काल के चलते रेलवे यात्रियों की सुरक्षा पर भी फोकस कर रहा है।

इन जगहों के लिए चलेंगी ट्रेनें

ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें यूपी, बिहार, पंजाब और राजस्‍थान के अलग-अलग जिलों में चलाई जाएंगी। चूंकि कई लोग त्योहारी सीजन पर माता वैष्‍णो देवी के दर्शन के लिए भी जाते हैं। इसलिए कुछ स्‍पेशल ट्रेनें कटरा और जम्‍मू तक भी जाएंगी।

आरक्षित होंगी ट्रेनें

अगर आप यूपी-बिहार जाने की योजना बना रहे हैं तो जल्द ही अपना टिकट बुक करा लें। क्योंकि ये सभी ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित होंगी। पहले से रिजर्वेशन कराने वाले यात्री ही सफर कर सकेंगे।बिना कंफर्म टिकट के यात्रियों को सफर करने की अनुमति नहीं होगी। फेस्टिवल सीजन में पैसेंजर्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने इन स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है।

ट्रेनों की लिस्ट

1- ट्रेन नंबर 04998/04997 Bhatinda - Varanasi Junction

2- ट्रेन नंबर 04612/04611 Shri Mata Vaishno Devi Katra – Varanasi Junction

3- ट्रेन नंबर 04422/04421 Anand Vihar Terminal - Lucknow

4- ट्रेन नंबर 04924/04923 Chandigarh - Gorakhpur

5- ट्रेन नंबर 04090/04089 Anand Vihar Terminal - Bhagalpur

6- ट्रेन नंबर 04012/04011 Anand Vihar Terminal - Jogbani

7- ट्रेन नंबर 02237/02238 Varanasi Junction - Jammu Tawi

8- ट्रेन नंबर 02231/02232 Lucknow - Chandigarh

9- ट्रेन नंबर 04092/04091 New Delhi - Jaynagar

10- ट्रेन नंबर 04030/04029 Delhi Junction - Muzaffarpur Junction

11- ट्रेन नंबर 04624/04623 Amritsar Junction - Saharsa Junction

12- ट्रेन नंबर 04656/04655 Firozpur Cantt - Patna Junction

13- ट्रेन नंबर 04084/04083 Delhi Junction - Katihar Junction

14- ट्रेन नंबर 04401/04402 New Delhi - Shri Mata Vaishno Devi Katra

15- ट्रेन नंबर 04418/04417 Hazrat Nizamuddin - Pune

16- ट्रेन नंबर 02422/02421 Jammu Tawi - Ajmer Junction

17- ट्रेन नंबर 04041/04042 Delhi Junction - Dehradun

18- ट्रेन नंबर 02448/02447 Hazrat Nizamuddin - Manikpur Junction

19- ट्रेन नंबर 04515/04516 Kalka - Shimla

20- ट्रेन नंबर 04854/04853 Jodhpur Junction - Varanasi Junction

21- ट्रेन नंबर 04864/04863 Jodhpur Junction - Varanasi Junction

22- ट्रेन नंबर 04866/04865 Jodhpur Junction - Varanasi Junction

23- ट्रेन नंबर 05115/05116 Chhapra - Delhi Junction

24- ट्रेन नंबर 02581/02582 Manduadih - New Delhi

25- ट्रेन नंबर 06229/06230 Mysore Junction - Varanasi Junction

26- ट्रेन नंबर 07323/07324 Huballi Junction - Varanasi Junction

27- ट्रेन नंबर 02587/02588 Gorakhpur - Jammu Tawi

28- ट्रेन नंबर 05097/05098 Bhagalpur - Jammu Tawi

29- ट्रेन नंबर 05251/05252 Darbhanga Junction - Jalandhar

30- ट्रेन नंबर 02397/02398 Gaya - New Delhi

31- ट्रेन नंबर 03255/03256 Patliputra - Chandigarh

32- ट्रेन नंबर 02355/02356 Patna Junction - Jammu Tawi

33- ट्रेन नंबर 02595/02596 Gorakhpur - Anand Vihar Terminal

34- ट्रेन नंबर 02331/02332 Howrah Junction - Jammu Tawi

35- ट्रेन नंबर 02819/02820 Bhubaneshwar - Anand Vihar Terminal

36- ट्रेन नंबर 02549/02550 Kamakhya - Anand Vihar Terminal

37- ट्रेन नंबर 02530/02529 Lucknow - Patliputra Junction

38- ट्रेन नंबर 02033/02034 Kanpur Central - New Delhi

39- ट्रेन नंबर 08215/08216 Durg - Jammu Tawi

40- ट्रेन नंबर 02458/02457 Bikaner Junction - Delhi Sarai Rohilla

41- ट्रेन नंबर 02485/02486 Delhi Sarai Rohilla - Jodhpur Junction

42- ट्रेन नंबर 09027/09028 Bandra Terminus - Jammu Tawi

43- ट्रेन नंबर 02887/02888 Vishakhapatnam - Hazrat Nizamuddin

44- ट्रेन नंबर 08237/08238 Korba - Amritsar Junction

45- ट्रेन नंबर 04887/04888 Barmer - Rishikesh

46- ट्रेन नंबर 04519/04520 Delhi Junction - Bhatinda Junction

47- ट्रेन नंबर 02471/02472 Shri Ganganagar - Delhi Junction

48- ट्रेन नंबर 09611/09612 Ajmer Junction - Amritsar Junction

49- ट्रेन नंबर 09613/09614 Ajmer Junction - Amritsar Junction

50- ट्रेन नंबर 02683/02684 Yasvantpur Junction - Lucknow

51- ट्रेन नंबर 02539/02540 Yasvantpur Junction - Lucknow

52- ट्रेन नंबर 02851/02852 Vishakhapatnam - Hazrat Nizamuddin

53- ट्रेन नंबर 01407/01408 Pune Junction - Lucknow

54- ट्रेन नंबर 02883/02884 Durg - Hazrat Nizamuddin

55- ट्रेन नंबर 04404/04403 Anand Vihar Terminal - Bhagalpur

56- ट्रेन नंबर 04406/04405 New Delhi - Barauni

57- ट्रेन नंबर 04408/04407 New Delhi - Darbhanga

58- ट्रेन नंबर 04410/04409 New Delhi - Patna Junction

59- ट्रेन नंबर 04412/04411 Delhi Junction - Saharsa

60- ट्रेन नंबर 09717/09718 Jaipur - Daulatpur Chowk

61- ट्रेन नंबर 04131/04132 Prayagraj Junction - Udhampur

62- ट्रेन नंबर 09017/09018 Bandra Terminus - Haridwar Junction

63- ट्रेन नंबर 02191/02192 Jabalpur - Haridwar Junction

64- ट्रेन नंबर 09805/09806 Kota - Udhampur

65- ट्रेन नंबर 01449/01450 Jabalpur - Shri Mata Vaishno Devi Katra

66- ट्रेन नंबर 04321/04322 Bareilly - Bhuj

67- ट्रेन नंबर 04311/04312 Bareilly - Bhuj

68- ट्रेन नंबर 09090 Gorakhpur - Ahmedabad