India Railway की नई पहल, अब पटरी पर रेलवे की Cycle, जानें खासियत

नई दिल्ली। कोरोना काल (coronavirus) में भारतीय रेलवे ( India Railway ) के द्वारा नई पहल की गई है। रेलवे ने एक ऐसी साइकिल ( Bicycle) बनाई है, जो पटरी पर दौड़ेगी। इस साइकिल के जरिए रेलवे कर्माचारी ( Railway Employee ) ट्रैक (Track) और पटरियों का इंस्पेक्शन करेंगे। बताया जा रहा है कि इंजीनियर पंकज सोइन ( Pankaj Soien ) ने रेलवे को यह आइडिया दिया, जिसके बाद इस साइकिल को तौयार किया गया है। रेल मंत्री ( Rail Minister ) पीयूष गोयल ( Piyush Goyal ) ने खुद एक वीडियो (Video) शेयर करके इसके जानकारी दी है।

रेलवे की नई साइकिल

जानकारी के मुताबिक, अजमेर डिवीजन ( Ajmer Division ) के सीनियर डिवीजनल इंजीनियर पंकज सोइन ने इस साइकिल को लेकर पूरा आइडिया (Idea) तैयार किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी आइडिया को लेकर रेवले बोर्ड ( Railway Board) के पास भेजा और आइडिया को मंजूर कर लिया गया। इसके बाद इस साइकिल को तैयार किया गया। बताया जा रहा है कि साइकिल का वजन 20 किलो के करीब है। इतना ही नहीं साइकिल को बड़ी आसानी से उठाया जा सकता है और इसे कहीं भी ले जाया सकता है। वहीं, साइकिल की बनावट भी काफी अलग है, जो दिखने में भी आकर्षक है।

Railways introduces Rail Bicycle - a novel mechanism to quickly travel on rail tracks for inspections, monitoring & urgent repairs.



