नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से ही दिल्ली और नोएडा में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से जहां राहत मिली है। वहीं बारिश के चलते कई जगहों पर ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ है। ऑफिस जाने वाले लोगों भी परेशान हो रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझमा बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम ठंडा रहेगा।

Rain lashed parts of the national capital, bringing respite from heat. Visuals from Moti Bagh. #Delhi pic.twitter.com/2oC2plRhWX

#WATCH: Rain lashes parts of the national capital, bringing respite from the heat. Visuals from Moti Bagh. #Delhi pic.twitter.com/kGmzKlmgyN