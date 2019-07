कोलकाता पहुंचे राज ठाकरे, बुधवार को ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ( MNS ) के प्रमुख राज ठाकरे ( raj thackeray ) मंगलवार को कोलकाता पहुंचे। ठाकरे कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( Mamata Banerje ) से बुधवार को मुलाकात करेंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच EVM मुद्दे को लेकर बात हो सकती है।

West Bengal: Maharashtra Navnirman Sena (MNS) chief Raj Thackeray arrives in Kolkata. He will meet Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee tomorrow. pic.twitter.com/mfJRfJSEXr