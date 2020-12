केरल: राजगोपाल बोले, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव का नहीं किया समर्थन

नई दिल्ली। केरल सरकार की ओर से गुरुवार को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र में केंद्र सरकार के लाए कृषि कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर गया था।

इस दौरान एक अजीब स्थिति देखने को मिली। राज्य में भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र विधायक ओ राजगोपाल ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी। हालांकि, बाद में राजगोपाल ने कहा कि उन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया था। मगर उनके मत को नहीं गिना गया। उन्होंने इसे नियमों का उल्लंघन बताया है।

During discussion in Kerala Assembly, I opposed certain references made in the resolution against farm laws. But I do not object to the general consensus reached by the House against the farm laws: O. Rajagopal, BJP MLA, Kerala



O. Rajagopal stated that he abstained from voting. https://t.co/cwQy04TsDN pic.twitter.com/nc8aXWW0uV