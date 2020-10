Rajasthan  : ISI के लिए जासूसी के आरोप में राम निवास गौरा जयपुर से गिरफ्तार

नई दिल्ली। राजस्थान की राजधानी जयपुर से सीआईडी की विशेष शाखा ने राम निवास गौरा को गिरफ्तार किया है। उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि रामनिवास लंबे से आईएसआई के लिए यह काम कर रहा था।

Ram Niwas Gaura, who was allegedly working as spy for Pakistan's Inter-Services Intelligence arrested from Jaipur. #Rajasthan