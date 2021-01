West Bengal: राजीब बनर्जी ने इस्तीफे के बाद कहा, वे भविष्यवाणियों में विश्वास नहीं करते

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चुकी हैं। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को झटके पर झटके लग रहे हैं। शुक्रवार को वन मंत्री राजीब बनर्जी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

I don't believe in predictions. No one knows about the future. Till today I am a party worker and I will continue to do that: Rajib Banerjee, TMC leader. #WestBengal pic.twitter.com/6BfIVNU31F