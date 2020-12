राजनाथ सिंह ने खाद्य सुरक्षा के लिए अन्नदाता का जताया आभार, कहा - आंदोलन जल्द समाप्त करेंगे किसान

नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के बीच आज देशभर में किसान दिवस मनाया जा रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशभर के किसानों को शुभकामना संदेश देते हुए कहा है कि किसानों ने देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान की है। मैं, देश के सभी अन्नदाताओं का अभिनंदन करता हूं। कुछ किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे बातचीत कर रही है। मुझे उम्मीद है कि इस समस्या का जल्द ही समाधान निकल आएगा और वे शीघ्र ही अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे।

On Farmers Day, I greet farmers of the country. They have provided the country with food security. Some farmers are agitating against farm laws. Govt is holding talks with them with full sensitivity. I hope that they'll end their agitation soon: Defence Minister Rajnath Singh pic.twitter.com/JMF2yyPpal