नौसेना ने लिया है प्रण, दोबारा नहीं होने देंगे 26/11 जैसी घटना: राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारतीय नौसेना ने प्रण लिया है कि वो 26/11 जैसी घटना दोबारा नहीं होने देगी और इसके लिए जरूरी कदम उठाए हैं।

नौसेना कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद मंगलवार को रक्षा मंत्री ने मीडिया से कहा, "भारतीय नौसेना की देखरेख में समुद्री मार्ग सुरक्षित है। नौसेना ने 26/11 जैसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का संकल्प लिया है।"

इस दौरान रक्षा मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ने कभी भी ना तो आक्रामकता दिखाई है और ना ही कभी दुनिया के किसी देश पर हमला किया है।

Had an amazing interaction with the Naval Commanders at the second edition of this years' bi-annual Naval Commanders' Conference in New Delhi today. @indiannavy pic.twitter.com/fGYuvApKqg