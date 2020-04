कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सेनाओं का अहम योगदान, राजनाथ सिंह ने सभी सैन्य प्रमुखों संग की बैठक

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Rajnath Singh ) ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंस जरिये सभी सशस्त्र बल ( Armed Forces ) कमांडरों के साथ बैठक कर COVID-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए अपनाए जा रहे उपायों और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में रक्षा मंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डीएमए सेक्रेटरी जनरल बिपिन रावत, थलसेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ( General M M Naravane ), नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार और रक्षा सचिव (वित्त) गार्गी कौल ने हिस्सा लिया।

देश में Coronavirus: तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच ICMR ने दी अच्छी जानकारी

रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में स्थानीय नागरिक प्रशासन को दी जाने वाली सहायता और COVID-19 से लड़ने के लिए की गई तैयारी ( COVID-19 preparedness ) के लिए सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने सुरक्षा बलों से अपेक्षा की कि वे COVID-19 से जूझने वाले वक्त के दौरान अपनी परिचालन तैयारियों को सुनिश्चित करें और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मौजूदा हालात का दोहन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उन्होंने COVID-19 द्वारा लगाए गए आर्थिक बोझ को देखते हुए अपव्यय से बचने के लिए वित्तीय संसाधनों को खर्च करने के लिए उपाय शुरू करने के लिए बलों को निर्देशित किया।

Had an interaction with the GoCs of the Indian Armed Forces via video conference regarding the operational preparedness and preparedness against the menace of COVID-19.



I lauded them for their exceptional efforts to ensure the safety, security and good health of our people. pic.twitter.com/snXt12rLel