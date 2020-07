Rajnath Singh ने India-China Border पर सड़क निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट जल्द पूरा करने का दिया निर्देश

अनुराग मिश्रा/नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( rajnath singh ) ने भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा ( Line of Actual Control ) और सीमा से सटी तमाम सड़कों के निर्माण और अन्य रणनीतिक कार्यों की समीक्षा की। सीमा सड़क संगठन ( Border Roads Organisation ) के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने रक्षा मंत्री को दरबुक से दौलत बेग ओल्डी की 255 किलोमीटर लंबी सड़क से जुड़ी नेट सड़कों की प्रगति के बारे में बताया।

LAC पर China को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, Indian Army ने 30 हजार सैनिक किए तैनात

रक्षा मंत्री ( defence minister ) ने भारत-चीन-नेपाल की सीमा के जंक्शन प्वाइंटों पर भारत सीमा के गांवों पर बन रहे पुल की प्रगति की समीक्षा की। बीआरओ के अफ़सरों ने बताया कि युद्ध की स्थिति में बेहद महत्वपूर्ण माना जाने वाला उत्तराखंड का मुनस्यारी-मिलम पर सेनरगाढ़ वैली ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। इसके नज़दीक एक और ब्रिज सीमा सड़क संगठन में पुल निर्माण का काम आधे से ज़्यादा पूरा कर लिया है।

इसके अलावा घाटीबागर जो धारचुला में है वहां से लिपुलेख तक बीआरओ ने मई में ही काम पूरा कर लिया था। ये 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनने से कैलाश मानसरोवर यात्रा कम समय मे पूरी हो सकेगी। रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन के अफ़सरों से अन्य प्रोजेक्ट की भी जानकारी ली।

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh reviewed the ongoing projects with DG BRO (Border Road Organisation) and other senior officials at a meeting in South Block today. pic.twitter.com/6QA5jHWexz