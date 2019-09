तेजस में उड़ान भरेंगे राजनाथ सिंह, वायुसेना के लिए लड़ाकू विमानों की आपूर्ति तेज करेगा HAL

नई दिल्‍ली। एक तरफ 83 एलसीए मार्क 1ए विमान के लिए एचएएल को 45 हजार करोड़ रुपए की परियोजना मिलने वाली है तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस लड़ाकू विमान में 19 सितंबर को उड़ान भरेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ ये उड़ान बेंगलुरु से भरेंगे। तेजस हल्का लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है।

Defence Minister Rajnath Singh to fly in the indigenous Light Combat Aircraft (LCA) Tejas, in Bengaluru on 19th September. (file pics) pic.twitter.com/JslS0x0XeO