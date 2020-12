नीतीश ने छोड़ा JDU अध्यक्ष का पद, आरसीपी सिंह को मिली जेडीयू की कमान

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश में छह विधायकों के BJP में शामिल होने को लेकर जेडीयू ने अपनी नाराज़गी जताई है। JDU के राष्ट्रीय कार्यकारिणी खत्म होने के बाद पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरसीपी सिंह (RCP Singh) को जेडीयू (JDU) का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पटना में हो रही जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक के अंतिम दिन यह फैसला लिया गया है।

पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार इस बार CM नहीं बनना चाहते थे। लेकिन CM बनने के बाद उन्होंने खुद अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कही थी। जिसके बाद पार्टी ने आरसीपी सिंह को अध्यक्ष चुना। आरसीपी अगले तीन साल के अध्यक्ष रहेंगे। जदयू के कार्यकर्ता को दी गई है जिम्मेदारी ,कि वो उन लोगो का पता लगाएं की आखिर हार का कारण क्या रहा है

Nitish Kumar ji decided to relinquish the post of party president and proposed the name of RCP Singh for the same, following which RCP Singh has been elected as new party chief for next three years: Janata Dal (United) leader KC Tyagi https://t.co/T4CxEcvA3X pic.twitter.com/HWYq345ghl