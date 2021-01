किसान नेता राकेश टिकैत ने किया ऐलान, गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी

नई दिल्ली। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन (Farmers Protest) जोर पकड़ रहा है। गुरुवार को किसानों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड (Tractor Parade) निकालने का ऐलान किया है।

इसके साथ किसानों ने यह चेतावनी दी है कि वे मई 2024 तक आंदोलन करने को तैयार हैं। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल 2024 में पूरा हो रहा है। किसान और सरकार के बीच आठ जनवरी को एक बार फिर मुलाकात होनी तय है।

We will participate in the parade on 26th January. The tanks will be on one side and the tractors on the other. Today's rally was good. People will come to Delhi in large numbers on that day too to take part in the parade: Rakesh Tikat, Spokesperson, Bhartiya Kisan Union pic.twitter.com/Ae4dnI14pO