राकेश टिकैत ने किसान दिवस पर देशवासियों से एक समय का खाना छोड़ने की अपील की

नई दिल्ली। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों से एक दिन का अनशन करने आह्वान किया है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा पर बीते तीन हफ्ते से किसान आंदोलन चल रहा है।

Kisan Diwas is celebrated on December 23, I would urge people to skip a meal on that day: Rakesh Tikait, Bharatiya Kisan Union. #FarmerProtest pic.twitter.com/iv5E1IcHyx