राम जेठमलानी का अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी समेत कई बड़ी हस्तियां पहुंची

नई दिल्ली। वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री राम जेठमलानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। रविवार लगभग 8 बजे उनका निधन हो गया। दिल्ली स्थित लोधी रोड शवदाहगृह में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राम जेठमलानी को अंतिम विदाई लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई बड़े नेता और वकिल पहुंचे हैं।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays last respects to veteran lawyer and former Union Minister Ram Jethmalani. He passed away this morning at the age of 95. pic.twitter.com/qK5XHQSjgA — ANI (@ANI) September 8, 2019

बता दें कि सुबह जब जेठमलानी के निधन की खबरें आईं तभी से उनके निवास पर बड़े नेताओं और वकिलों का आना जाना शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी के अलावा उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जैसे कई बड़े नेता सुबह ही उनके अवास पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंच गए थे।

पीएम मोदी का ट्वीट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेठमलानी के निधन पर दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'असाधारण वकील और प्रतिष्ठित व्यक्ति को देश ने खो दिया। मैं भाग्यशाली रहा हूं कि जेठमलानी जी से मिलने का कई बार मौका मिला। जरूरतमंदों की मदद करना जेठमलानी के व्यक्तित्व में था। इमरजेंसी में उनकी लड़ाई को याद किया जाएगा।'

In the passing away of Shri Ram Jethmalani Ji, India has lost an exceptional lawyer and iconic public figure who made rich contributions both in the Court and Parliament. He was witty, courageous and never shied away from boldly expressing himself on any subject. pic.twitter.com/8fItp9RyTk — Narendra Modi (@narendramodi) September 8, 2019

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

राम जेठमलानी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दुख जताया। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि विद्वान वकील और धनी व्यक्तित्व को देश ने खो दिया। वो हमेशा जनहित के मुद्दे उठाने के लिए याद किए जाएंगे । साथ ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जेठ मलानी के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील श्री राम जेठमलानी के निधन से मुझे दुख हुआ है। वे अपनी विशिष्ट वाक्पटुता के साथ सार्वजनिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए जाने जाते थे। राष्ट्र ने एक प्रतिष्ठित न्यायविद्, विद्वान अधिवक्ता और बुद्धिकौशल का धनी व्यक्तित्व खो दिया है। — President of India (@rashtrapatibhvn) September 8, 2019

अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कहा कि भारत के वयोवृद्ध वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजठमलानी जी के निधन के बारे में सुनकर उनको गहरी पीड़ा हुई। उनके निधन से न केवल न्यायपालिका, बल्कि देश की सियासत को भी बड़ा झटका लगा है। जेठमलानी न केवल एक प्रतिष्ठित वकील थे, बल्कि महा महान मानव भी हैं जो जीवन से भरा हुआ था