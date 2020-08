Ram Mandir Bhoomi Pujan: बेटे ने किया सपना पूरा, PM Modi की मां ने टीवी देखते हुए हाथ जोड़ा

नई दिल्ली। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में वो इकलौती मां कितनी खुशनसीब होगी, जिसके बेटे को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन ( Ram Temple Bhumi Pujan ) करने का मौका मिला हो। सदियों के लंबे इंतजार और तमाम संघर्षों के बाद आए राम मंदिर के भूमि पूजन के शुभ दिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) की मां हीरा बेन ( Hiraben ) टेलीविजन के सामने हाथ जोड़कर बैठीं और पूरा समारोह देखा।

पीएम मोदी की सौ वर्षीय मां हीरा बेन ( Modi mother Hiraben ) भी बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर ( Ayodhya Ram Mandir ) के भूमि पूजन की साक्षी बनीं। हीरा बेन ने पूरे पूजन कार्यक्रम को टेलीविजन के सामने बैठकर लाइव देखा। राम मंदिर भूमि पूजन का लाइव कवरेज देखतीं पीएम मोदी की मां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं हैं।

इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन ( Ram Mandir Bhoomi Pujan ) कर रहे थे और राम लला के सामने साष्टांग दंडवत हुए, उस वक्त उनकी मां हीरा बेन भी टेलीविजन के सामने खुशी के साथ हाथ जोड़े हुए नजर आ रहीं हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी की मां हीराबेन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।

As PM Shri @narendramodi ji laid foundation stone at #RamMandirAyodhya, his mother Hiraben Modi witnessed the groundbreaking ceremony from hundreds of miles away. There can be nothing more fulfilling and rewarding for a mother. #JaiShriRam #RamMandir #RamMandirNationalPride pic.twitter.com/YHFgF2SJV8