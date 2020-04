रामदास अठावले का दावा -  मैंने दिया था स्लोगन 'गो कोरोना गो'

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) को लेकर भारत सहित दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना से उत्पन्न संकट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग ‘गो कोरोना गो’ के नारे लगाते दिखाई देने लगे हैं। अब इस नारे को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ( Union Minister Ramdas Athawale ) ने दावा किया है कि कोरोना के खिलाफ जो स्लोगन आज पूरे विश्व में लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो मैंने ही दिया था।

On 20th February, when the #COVID19 situation was not as bad in India, I gave the slogan of 'go corona, corona go'. At that time people were saying, will this make corona go away? Now we are seeing this slogan all across the world: Union Minister Ramdas Athawale (5.04.20) pic.twitter.com/jZOeR59wPA