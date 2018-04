नई दिल्ली: रविवार को मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश करने वाली पीड़ित महिला के पिता की संदिग्ध हालत में मौत के बाद हड़कंप मच गया। मामले में उन्नाव के माखी थाना प्रभारी समेत पांच पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जबकि बीजेपी विधायक के 4 समर्थकों को पुलिस ने धर दबोचा है। गौरतलब है कि आत्मदाह की कोशिश करने के दौरान पुलिस ने पीडित महिला और उसके पिता को हिरासत में लिया था। पीड़ित के पिता उन्नाव जिला जेल में बंद थे। सोमवार की सुबह संदिग्ध हालत में पीड़िता के पिता की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप है।

Magisterial inquiry to be conducted. If lapse found on the side of police, action will be taken.The incident happened while the man was in judicial custody: DIG Law&Order over death of rape victim's father.Victim along with her family attempted suicide outside CM residence,y'day pic.twitter.com/s1L0Ze3bwS