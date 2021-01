बीमार कर्मचारी का हाल लेने अचानक उसके घर पहुंचे रतन टाटा, तस्वीर हो रही वायरल

नई दिल्ली। उद्योगपति रतन टाटा (Industrialist Ratan Tata) को कौन नहीं जानता है। देश नहीं विदेशों में उनके नाम का डंका है। मगर इतनी उपलब्धियों के बावजूद उनका व्यवहार आज भी शालीन और उदार है। वे अपनी सादगी और मानवता के लिए ज्याद जाने जाते हैं।

हाल ही में उनका एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इसके पीछे की कहानी सुनकर कर कोई गदगद है और उनकी जमकर तारीफ कर रहा है। रतन टाटा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बंटोर रही है। दरअसल वह अपने एक पूर्व कर्मचारी का हालचाल लेने के लिए उसके घर तक पहुंच गए। यह सबकुछ अचानक हुआ। कर्मचारी काफी लंबे समय से बीमार चल रहा था।

Sir Ratan Tata visited Pune to meet his Ex Employee who is ailing for last 2 years.



There is lot to learn for all entrepreneurs that money is not everything. All that matters is being great human being. pic.twitter.com/TFORvFSUxM