नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्रासय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 1989 (SC-ST एक्ट) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने की मंजूरी दे दी है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। मैंने मंत्रालय को इसके बारे में रिव्यू पिटीशन दायर करने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट के फैसले से खफा हुए दलित

एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के संशोधन आदेश को लेकर पूरे देश में नाखुशी देखने को मिल रही है। एक ओर जहां विपक्ष सरकार पर लगातार इस बात के लिए दबाव बना रहा था कि वे एक्ट के तहत फौरन गिरफ्तारी पर रोक के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की जाए, तो दूसरी ओर खुद बीजेपी के सांसद और विधायक भी कोर्ट के इस फैसले के प्रति नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इसी वजह से अब सरकार खुद अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के बदलावों को लेकर कोर्ट के फैसले उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन दायर करने जा रही है।

The government has taken note of judgment of Supreme Court about laying doing new norms as per SC/ST operation is concerned. I have already instructed ministry of law over the desirability of filling a review and appropriate follow-up action: Union Minister Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/cZB0sqPAJO