Ram Mandir Ayodhya : केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने संविधान की मूल भावना को किया याद, साझा की खास तस्वीर

नई दिल्ली। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। राम मंदिर निर्माण ( Ram Mandir Bhoomi Pujan Ceremony ) की नींव पड़ गई है। अयोध्या में हुआ भव्य भूमि पूजन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) ने खुद इस सपने को साकार किया। इस ऐतिहासिक पल का पूरा देश गवाह बना,जब पीएम मोदी 32 सेकंड के अभीजीत मूहुर्त में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी। देशभर में रामभक्तों की ओर से भेजी शिलाओं में से नौ शिलाओं को इस नींव में रखा गया।

राम मंदिर भूमि भूजन समारोह के इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ( Ravi Shankar Prasad )ने एक खास तस्वीर को साझा किया। कानून मंत्री ने इस तस्वीर के जरिए संविधान ( Constitution ) की मूल भावना को याद किया। आईए जानते हैं क्या थी तस्वीर और क्या है इसकी खासियत।

मानसून को लेकर आई सबसे बड़ी खबर, देश के इन इलाकों में अगले चार दिन होगी जोरदार बारिश, जारी हुई चेतावनी

Original document of the Constitution of India has a beautiful sketch of Lord Ram, Mata Sita and Laxman returning to Ayodhya after defeating Ravan.

This is available at the beginning of the chapter related to Fundamental Rights.

Felt like sharing this with you all.#JaiShriRam pic.twitter.com/jCV9d8GWTO