Kulgam हमले पर BJP प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैना का बड़ा बयान, कहा- चुन-चुनकर मारेंगे

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले से देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी नेता लगातार इस घटना पर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविन्द्र रैना ने इस घटना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, उसे इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

Jammu and Kashmir: Family members mourn the death of Fida Hussain, Kulgam BJP Yuva Morcha General Secretary.



Fida Hussain and two other BJP workers were shot dead by terrorists in YK Pora, Kulgam yesterday.