दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग पर उड़ान भरने का कीर्तिमान रचा, उड्डयन मंत्री ने खुशी जाहिर की

नई दिल्ली। एअर इंडिया (Air India) की महिला पायलटों की एक टीम ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग उत्तरी ध्रुव (नॉर्थ पोल) पर उड़ान भरने का कीर्तिमान रच डाला है। इस पर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने खुशी जाहिर की है।

Happy that pilots in our all-women flight made country proud. I send them congratulations. So happy that the record has been set by our women pilots: Civil Aviation Minister HS Puri on 4 women pilots flying Air India's longest direct route flight from San Francisco to Bengaluru pic.twitter.com/OgbDIkzTjO