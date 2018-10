इमरान खान के कश्मीर राग अलापने पर भारत ने की कड़ी निंदा, आतंकियों पर कार्रवाई करे पाक

नई दिल्ली: पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान के कश्मीर राग अलापने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। भारत ने कश्मीर को लेकर पाक पीएम इमरान खान के ट्वीट की निंदा की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि आतंक के मुद्दे पर दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। खुद अपने गिरबां में झाकना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत के बजाए अपने मसलों पर पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को ध्यान देना चाहिए। और आतंकियों को समर्थन देने के बजाए कार्रवाई करना चाहिए।

The remarks made by Pakistani's Prime Minister in his tweet today are deeply regrettable. Instead of making comments on India‘s internal affairs, Pakistan leadership should look inwards and address its own issues: Ministry of External Affairs (MEA)