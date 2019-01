गणतंत्र दिवस परेड में 90 साल से ज्यादा उम्र के 4 'जवान' हुए शामिल

नई दिल्ली। राजपथ पर शनिवार को आयोजित 70वीं गणतंत्र दिवस परेड में एक बिल्कुल अलग नजारा दिखा। परेड में 4 ऐसे 'जवान' नजर आए जिनकी उम्र 90 साल से ज्यादा है और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी में रहे थे। यह पहला ऐसा मौका था जब आईएनए के सैनिकों ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया।

पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में महिलाओं ने किया है ये काम, दुनिया भर में हो रही...

इंडियन नेशनल आर्मी के इन पूर्व जवानों की उम्र 90 से 100 साल के बीच की है और सभी दिल्ली के आसपास रहते हैं। शनिवार को राजपथ पर यह चारों भूतपूर्व सैनिक एक खुली जीप में वर्दी पहने बैठे थे। इनके पीछे सशस्त्र सेनाओं की कई टुकड़ियां थीं।

Delhi: indian national army veterans Bhagmal, Lalti Ram, Hira Singh and Parmanand Yadav took part in the #RepublicDay2019 parade today. pic.twitter.com/DjtcMtj3NJ