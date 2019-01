गणतंत्र दिवस परेड में दिखी नारी शक्ति, पहली बार हुआ यह कारनामा

नई दिल्ली। भारत की 70वीं गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राजपथ पर नारी शक्ति के कई स्वरूप सामने आए। जहां एक ओर सेना और नौसेना की टुकड़ी का पहली बार महिला अधिकारी ने नेतृत्व किया, डेयरडेविल टीम के एक हिस्से के रूप में महिला अधिकारी ने बाइक स्टंट दिखाकर अपने साहस का परिचय दिया।

गणतंत्र दिवस परेड के दौरान असम राइफल्स की केवल महिला सैनिकों वाली टुकड़ी ने राजपथ पर मार्च कर अपना शौर्य दिखाया। इसके अलावा नौसेना, इंडिया आर्मी सर्विस कॉर्प्स और कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स की टुकड़ी का नेतृत्व भी महिला अधिकारी ने किया।

परेड के दौरान पहली बार महिलाओं द्वारा इतने बड़े स्तर पर निभाई गई भूमिका के साथ ही यह पहला ऐसा मौका बन गया जब आधी आबादी ने इतने बड़े स्तर पर हिस्सा लिया। जबकि असम राइफल्स की टुकड़ी ने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेकर इतिहास भी बना दिया।

History created at Rajpath on #RepublicDay2019 as Netaji Subhash Chandra Bose's Indian National Army and All Women Contingent of Assam Rifles passes the Saluting Dais!#MomentOfPride pic.twitter.com/EBnLrVuXoL