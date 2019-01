गणतंत्र दिवस की धूमः दिल्ली से लेकर चेन्नई तक परेड में दिखी देश की आन,बान और शान

नई दिल्ली। देशभर में आज गणतंत्र दिवस की धूम है। राजधानी दिल्ली के साथ पूरा देश 70वां गणतंत्र मना रहा है। एक तरफ जहां विजय चौक से शुरू होकर राजपथ पर परेड का नजारा देश के शौर्य को बयां कर रहा है वहीं देश के अन्य शहरों में भी इस बार परेड का आयोजन किया जा रहा है। चेन्नई से लेकर नागपुर तक अलग-अलग शहरों में गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड निकाली गई। देशभर के विभिन्न शहरों में परेड ग्राउंड को फूल, रंगोली और तिरंगे के साथ दुल्हन की तरह सजाया है।

Delhi: #RepublicDay2019 parade will begin at Rajpath at 9.50 am, prior to which Prime Minister Narendra Modi will pay tribute at the Amar Jawan Jyoti pic.twitter.com/ByzZ4nwZTs