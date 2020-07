खुलासा: Coronavirus संक्रमण ठीक होने के बाद भी मरीज का पीछा नहीं छोड़ती यह बीमारी

नई दिल्ली। देश में फैलते कोरोना संक्रमण ( coronavirus in India ) को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एक रिसर्च में सामने आया है कि कोरोना मरीज ( Corona patient ) को कुछ विशेष तरह की दिमागी बीमारियों ( mental disorders ) का सामना करना पड़ता है। मेडिकल साइंस ( Medical science) में इस बीमारी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ( Neurological disorder ) का नाम दिया गया है। इससे ग्रसित व्यक्ति न तो किसी भी विषय पर ठीक से फोकस कर पाता है और उसको चिड़चिड़ापन जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है।

दरअसल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ( Oxford university ) की एक स्टडी में सामने आया है कि कोरोना संक्रमण से पैदा होने वाले न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कई तरह से व्यक्ति के ब्रेन को प्रभावित कर सकते हैं। दिमाग पर यह असर लंबे समय तक के लिए भी हो सकता है। मेडिकल कॉलेज ऑफ लंदन और मेडिकल कॉलेज ऑफ लंदन हॉस्पिटल ( Medical College of London and Medical College of London Hospital ) के ज्वाइंट रिसर्च में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमित कई लोगों को दिमाग में सूजन पाई गई है। लंदन के साइंटिस्ट का तो यहां तक कहना है कि कोरोना रोगी के दिमाग पर दिखने वाली यह सूजन दुलर्भ है। मेडिकल टर्म में इस सूजन को एक्यूट डिसेमिनेटेड इंसिफेलोमाइलिटिस (ADEM) कहा जाता है।

आपको बता दें कि देश में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर 8 लाख के पास पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सर्वाधिक 26,506 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। एक दिन में कोविड-19 के 475 मरीजों की मौत के साथ इस बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या भी 21,604 हो गई है।