इसरो का मिशन गगनयान, अंतरिक्ष में देसी खाना खाएंगे अंतरिक्षयात्री

बेंगलुरू। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) के महात्वाकांक्षी गगनयान मिशन (Gaganyan latest news) को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। डिफेंस फूड रिसर्च लैबोरेटरी (डीएफआरएल) ने मंगलवार को मैसूर में इस बात की जानकारी दी कि अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले देश के पहले मानव अभियान के दौरान अंतरिक्ष यात्री वहां पर क्या खाएंगे।

डीएफआरएल ने बताया कि इसने गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए विशेष देसी खाना तैयार कर लिया है। मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के खाने के लिए भोजन यहीं से भेजा जाएगा।

अंतरिक्ष यात्रियों के लिए तैयार भोजन में एग रोल, वेज रोल, इडली, मूंग दाल का हलवा और वेज पुलाव को शामिल किया गया है। इसके साथ ही यात्रियों को खाना गर्म करने के लिए हीटर भी दिए जाएंगे। यह सभी भोजन पैक्ड हैं और जब अंतरिक्ष यात्री को भूख लगे, वह इन्हें खोलकर गर्म करके खा लेगा।

To help astronauts drink liquids including water and juices in Space where there is no gravity, special containers have also been developed for Mission Gaganyan. https://t.co/TWCaEMjYL7 pic.twitter.com/Ar6C1vXwRA

इतना ही नहीं डीएफआरएल ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशेष कंटेनर भी बनाए हैं, जिसे वह पानी और जूस पीने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। चूंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है, इसलिए वहां पर कुछ भी पीना-खाना आसान नहीं होता, इसके लिए डीएफआरएल ने विशेष कंटेनर तैयार किए हैं।

बता दें कि इंसानों को ले जाने वाले (ISRO) भारत के पहले गगनयान मिशन (Gaganyan latest news) के लिए रूस मदद को तैयार हो गया है। रूस ना केवल भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान अभियान के लिए प्रशिक्षित करेगा, बल्कि वो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लाइफ सपोर्ट सिस्टम और स्पेसक्राफ्ट को गर्म रखने वाला सिस्टम भी मुहैया कराएगा। दिसंबर 2021 में लॉन्च किए जाने वाले इस गगनयान मिशन की लागत तकरीबन 10 हजार करोड़ रुपये आएगी।

क्या है लाइफ सपोर्ट सिस्टम

यह कई डिवाइसों को मिलाकर बनाया जाने वाला एक ऐसा सिस्टम है जो किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में जिंदा रखने के लिए जरूरी है। यह सिस्टम अंतरिक्ष यात्री को पानी, हवा और भोजन प्रदान करता है। शरीर का उचित तापमान बनाए रखता है और ह्युमन वेस्ट प्रोडक्ट्स से निपटता है।

