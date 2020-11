भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी की पोती की पटाखों की चपेट में आने से मौत

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पोती की पटाखों के चपेट में आ जाने से मौत हो गई। वो मात्र आठ साल की थी। उसे एयर एंबुलेंस से दिल्ली के एम्स अस्पताल में लाया गया था। जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें यह हादसा दिवाली के दिन हो गया था। वो उस समय 60 फीसदी जल गई थी। उसके बाद उसे दिल्ली लाया गया था। मौत की खबर मिलते ही पूरे घर में कोहराम मच गया।

Prayagraj: Eight-year-old granddaughter of BJP MP Rita Bahuguna Joshi died after getting burnt due to firecrackers.